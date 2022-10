Alberto De Pisis ha litigato con Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip: il motivo? L’assistente di Forum si era accomodato dentro il letto con Antonella Fiordelisi, nella speranza di potersi coccolare con lei per tutta la notte.

Alberto contro Edoardo al GF Vip, la reazione di Antonella

“Sento una parola e mi sembra che cade giù tutto il prefabbricato. Non sfidarmi Edoardo, ma quanti anni hai? Sembra che hai 12 anni e non hai mai avuto un cuore della vita”, ha affermato Alberto De Pisis.

Edoardo Donnamaria, ha avuto – oggettivamente – un tono di sfida:

Se io voglio dormire qua stanotte ci dormo. Se Elenoire mi dice che posso dormirci ci dormo.

Edoardo e Antonella si sono spostati sul divano e la Fiordelisi ha commentato la reazione di Alberto: “Era una scenata di gelosia”.

Successivamente l’influencer ha invitato la sua frequentazione a dare meno confidenza al coinquilino.

Questa situazione è difficile da entrambi i punti di vista. Alberto sta soffrendo per una cotta non ricambiata ed Edoardo vorrebbe averlo al suo fianco ma solamente come amico e ogni avvicinamento potrebbe essere frainteso.

Voi cosa fareste?

Discussione Albe,Edo e Antonella pt.1

Cotta o non cotta per Edo, Albe ha perfettamente ragione. Se lui o altri vogliono dormire quella è la camera da letto. Se loro due vogliono parlare o altri cazzi andassero da qualche altra parte. La casa è enorme.#gfvip #thepisis #edoberto pic.twitter.com/EgNf2d5tkx — •M🌹• (@xlouehsvoice_) October 21, 2022