“Alberto e Edoardo come Oppini e Zorzi”, parla ex vippona: “De Pisis mi aveva confidato questa cosa in tempi non sospetti”

Patrizia Rossetti ospite di Casa Chi ha parlato del bel rapporto di amicizia che si è creato al Grande Fratello Vip tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria.

“Alberto e Edoardo come Oppini e Zorzi”, parla Patrizia Rossetti

La ex concorrente del GF Vip, ha svelato anche un retroscena su Alberto che aveva già mostrato (quasi in tempi non sospetti), il suo fortissimo interesse per Donnamaria:

Alberto ha detto la verità ad Alfonso. Lui mi aveva confidato questa cosa quando siamo andati a votare e poi siamo stati in quarantena e ci vedevamo da una camera all’altra con le mascherine e mi aveva già fatto intuire questa cosa. Si sente attratto da questa persona più in maniera tenera. Adesso che lui ha evidenziato questa cosa non lo vedo più fragile anche se devo vedere i daytime. Lui non voleva esprimere questo suo sentimento perché sa bene che non può sfociare in altro. Ma dal momento in cui si è aperto gli ha fatto bene perché è liberatorio, per lui senz’altro. Ricordano Oppini e Zorzi? Sì.

E voi cosa ne pensate? Io totalmente bimba degli “EdoBerto”.