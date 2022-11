Dopo diversi giorni di isolamento causa Covid, anche Alberto De Pisis non è più positivo ed è tornato nella Casa del GF Vip, riunendosi al resto dei suoi inquilini. Finalmente il gruppo è al completo e l’incubo Covid dovrebbe essere stato definitivamente debellato.

Alberto De Pisis rientra nella Casa del GF Vip: è tornato negativo

Così come accaduto per i precedenti Vipponi positivi e rimasti in isolamento fino alla loro completa guarigione, anche Alberto, al momento del suo rientro in Casa, ha sorpreso i suoi amici per l’occasione freezati. Un momento molto atteso dal popolo social che ha subito fatto balzare in cima alle tendenze di Twitter l’hashtag “ThePisis”.

Mentre il resto degli inquilini era freezato, Alberto ha fatto il suo ingresso in Casa passando davanti ai Vipponi e bacchettandoli simpaticamente per aver lasciato aperta l’acqua. Poi ha salutato con un bacio sulla guancia Nikita: “Ciao amore dolce!”.

“Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati tutti?”, ha proseguito, passando davanti a tutti i suoi amici e salutandoli uno ad uno con baci ed abbracci.

Ragazzi, è stata dura. Sono stati dieci-undici giorni molto impegnativi. A tratti avevo le allucinazioni e immaginavo Charlie nudo nel letto con me. E adesso sono qui in carne ed ossa! Sono felicissimo e sono tornato da voi!

La reazione dei ragazzi alla fine del freeze è stata ovviamente di pura gioia!