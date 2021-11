Albe e Serena si sono innamorati ad Amici 21. A distanza di alcune settimane dal loro primo bacio davanti le telecamere del talent show, la coppia in casetta si è apertamente dichiarata.

“Sono felice, ogni giorno sempre di più. È bello che quando torno dalla lezione ci sei tu e stiamo insieme. Mi dai tranquillità mi fai stare bene, è come se ti conoscessi da tanto”, ha affermato Serena.

“Credo… non ce la faccio… Credo di essermi innamorata di te”, ha aggiunto la ballerina. “Anch’io credo di essermi innamorato di te”, la replica di Albe.

Albe prima di entrare ad Amici 21 era fidanzato con Giulia Ronca. Dopo aver visto il bacio a Serena, la ex fidanzata ha rotto il silenzio:

Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con S. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata.

Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo. Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui..ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre.