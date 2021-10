Tempo di flirt, amori e amorazzi ad Amici 21. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo proposto pochi minuti fa (con l’eliminazione di due personaggi molto amati dagli estimatori del talent), eccovi la prima “coppia” dell’edizione.

Amici 21, Albe e Serena si sono baciati

Lo scorso anno Amici 20 è stata apprezzata dal pubblico anche per le storie d’amore nate all’interno della scuola del talento. Martina Miliddi ha fatto impazzire estimatori e non per il triangolo che ha creato con Aka7even e Raffaele Renda (suo attuale fidanzato).

Non dimentichiamoci di Deddy e Rosa. E, in ultimo, la coppia per eccellenza che ha fatto sognare il pubblico di tutte le età è quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni.

Anche quest’anno pare che stia facendo capolino cupido della scuola di Amici 21. E così, in base alle anticipazioni, abbiamo scoperto che Albe ha baciato Serena: come finirà tra di loro?

La reazione della fidanzata

C’è da aggiungere che proprio Alberto pare avere una fidanzata fuori dalla scuola. La giovane, aveva postato poco prima della diffusione delle anticipazioni, un tenero scatto insieme al cantante che ha successivamente cancellato dopo la diffusione degli spoiler.