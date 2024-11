Alba Rohrwacher è Elena ne L’amica geniale 4: “Vi svelo come ho imparato il dialetto napoletano”

La quarta stagione de L’Amica Geniale, intitolata Storia della bambina perduta, debutta su Rai1 l’11 novembre in prima serata, portando nuovamente sugli schermi l’intenso legame tra Elena Greco (Lenù) e Raffaella Cerullo (Lila), interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Questo capitolo finale segna una trasformazione fondamentale per Lenù, accompagnata dal volto e dalla voce di Alba Rohrwacher, che finora aveva prestato solo la narrazione.

Alba Rohrwacher è Elena ne L’amica geniale 4

In un’intervista a Fanpage.it, Rohrwacher riflette su come cambia il personaggio di Elena in questo percorso conclusivo, definendolo una “traversata in un oceano di scoperte inaspettate”. Grazie al supporto di coach per il dialetto napoletano e all’aiuto dell’attrice Margherita Mazzucco, che ha interpretato Lenù nelle precedenti stagioni, l’attrice toscana ha potuto esplorare nuovi aspetti del personaggio, donandogli maggiore profondità e autenticità.

Rohrwacher prende il posto di Margherita Mazzucco che, nel finale della terza stagione, ha simbolicamente passato il testimone davanti a uno specchio. L’attrice racconta: “Ritroveremo la Elena che Margherita ha portato in scena, ma che ora evolve in una figura sempre più indipendente e consapevole, che riesce a realizzare l’idea di donna emancipata e autonoma di cui scrive”.

Un viaggio interiore e linguistico

La fusione di voce e corpo ha rappresentato per Rohrwacher una sfida totalizzante, che ha richiesto un lungo percorso di preparazione e studio: “È stato un viaggio di sei anni in cui ho imparato a conoscere Elena e me stessa”. Sul piano linguistico, Alba Rohrwacher ha studiato il dialetto napoletano, supportata da coach e dalla stessa Mazzucco: “Ho studiato come una pazza, rispettando la terra che mi ha accolta con amore”, ha dichiarato, evidenziando l’impegno per rendere il personaggio più autentico possibile.

Chi è l’Amica Geniale?

Alla domanda su chi sia realmente “l’amica geniale” tra Elena e Lila, Rohrwacher riflette sull’importanza dell’amicizia reciproca: “Credo che l’amica geniale sia una e sono loro due insieme. Forse sono la stessa persona nell’essere una la coscienza dell’altra. Insieme si completano”.

Questo legame simbiotico sarà centrale nella quarta stagione, con Lila che stimolerà ulteriormente la crescita e l’emancipazione di Elena.