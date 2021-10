Il momento più atteso della terza puntata di Tale e Quale Show è stato quello riservato ad Alba Parietti ed alla sua nuova esibizione nei panni di Patty Prato ne “Il Paradiso”. L’opinionista, dopo le critiche riservate alla giuria dello show di Rai1, ha aperto anche ieri sera ad un nuovo siparietto, soprattutto con Cristiano Malgioglio.

Da Damiano dei Maneskin a Patty Pravo, il passo è stato brevissimo per Alba Parietti, che anche ieri ha regalato un momento iconico nel corso del nuovo appuntamento di Tale e Qual Show.

Anche questa volta però non è riuscita a convincere pienamente Cristiano Malgioglio che l’ha criticata ferocemente facendo però sorridere il popolo dei social:

Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma non appena ho ascoltato questa esibizione. E poi, se fossi Patty Pravo, domani to andrei a denunciare.