C’è anche Alba Parietti tra i concorrenti di Tale e Quale Show che ieri sera si è esibita in occasione della prima puntata dello show di Carlo Conti. La Parietti nazionale si è calata nei panni di Loredana Bertè, ma i commenti all’esibizione sono stati tutt’altro che clementi.

Alba Parietti come Loredana Bertè. O meglio, Loredana Bertè come la Parietti. La somiglianza di voce e fisicità è completamente lontana dall’originale che ovviamente resta inimitabile su tutti i fronti, a partire da quello vocale.

Unico punto in comune con la rocker nostrana è il blu della parrucca indossata dalla Parietti mentre si esibiva sulle note del brano “Cosa ti aspetti da me”. Cristiano Malgioglio, come di consueto, è stato il giudice più severo:

Appena hai cominciato il ritornello pensavo di impazzire, volevo scappare via, ma questo capita. Però per noi è importante che tu sia qui. Calarti nei panni di un personaggio che magari non ti appartiene non è facile.