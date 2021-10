Per la quarta puntata di Tale e Quale Show, Alba Parietti si è cimentata nell’imitazione di Guesch Patti nel brano Etienne, che la stessa showgirl ha definito in più occasioni il suo cavallo di battaglia. “Se sbaglio sono come Malgioglio che fa male se stesso”, ha scherzo prima dell’esibizione.

Alba Parietti è Guesch Patti a Tale e Quale Show

Durante la preparazione della coreografia, Alba Parietti ha ricevuto una telefonata alla quale ha risposto: “Amore siamo in prova, sto facendo la porca non posso. Ti devo salutare, ci sentiamo dopo”, facendo sorridere il web.

Dopo la performance, è arrivato puntuale il commento tagliente di Cristiano Malgioglio che ha nuovamente criticato la Parietti:

Non so da che parte iniziare. Dici che è il tuo cavallo di battaglia, ma mi dispiace per questo povero cavallo che ha perso la battaglia. Eri fredda come un ghiacciolo alla menta. Sexy per niente. Poi è come se tu avessi un demone dentro, c’è un esorcista?

Poco dopo è intervenuto Giorgio Panariello svelando un retroscena inedito in diretta:

Cristiano è venuto da me e mi ha detto: ‘Giorgio è imbarazzante’…

Tuttavia sia Panariello che Lorella Goggi si sono complimentati per la performace non semplice messa in scena da Alba Parietti.