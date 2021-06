Alba Parietti fa ufficialmente parte del cast di Tale e Quale Show. Intervistata da Chi Magazine racconta perché ha scelto di farlo e parla del figlio Francesco Oppini.

È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida .

Della politica rivela:

Rifiutare anni fa la sua generosa proposta di passare in esclusiva a Mediaset? È stato un gesto sconsiderato, ma in quegli anni ho lavorato comunque tantissimo, con il senno di poi 9 miliardi erano una bella cifra, ma ho creato lo stesso le mie sicurezze negli anni, con un po’ più di fatica.

La sinistra non mi ha mai considerata candidabile, è troppo snob. Con Berlusconi ne abbiamo parlato, secondo me crede nelle mie capacità e conosce la mia storia di figlia di un partigiano e la rispetta, non me lo ha mai proposto.

E sul figlio Francesco Oppini, tra i volti rivelazione del Grande Fratello Vip, racconta:

Il segreto del nostro legame? Che ci vediamo poco, non viviamo più insieme e lui mi manda spesso a quel paese. È sempre stato autonomo, non ha mai subìto il mio ruolo. Adesso si è sdoganato da questa immagine, anzi, molti gli dicono che è meglio di me e lo trovo un gran complimento. Quando andiamo in giro e fermano lui per la foto sono fiera. Lo vedo felice, realizzato, sicuro, brillante.