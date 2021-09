Alba Parietti non ci sta e tira fuori gli artigli scagliandosi pesantemente contro Giorgio Panariello, giurato di Tale e Quale Show. Dopo aver indossato i panni di Damiano dei Maneskin (e fatto tappare le orecchie a Cristiano Malgioglio), la Parietti ha attaccato la giuria dello show di Carlo Conti salvando solo Lorella Goggi.

Durante una diretta su Facebook, Alba Parietti ha dimostrato di non avere peli sulla lingua lanciandosi in uno sfogo dopo il trattamento riservatole nell’ultima puntata di Tale e Quale Show dai due giurati, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. BubinoBlog ha raccolto le sue parole:

Tuttavia l’affondo più duro nel corso della diretta social, è stato indirizzato al mattatore toscano:

A Giorgio farei una critica. Innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno.