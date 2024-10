Alan Friedman cita la Costamagna che sbotta sui social: “Ha inventato tutto!”, poi replica piccata a Selvaggia Lucarelli

L’arrivo di Alan Friedman al cospetto della giuria, dopo la sua esibizione nella puntata di ieri di Ballando con le Stelle, ha inevitabilmente attirato la curiosità del pubblico. Il giornalista si è scusato con la donna dello staff che aveva attaccato, ma nel corso della sua difesa ha tirato in ballo Luisella Costamagna.

Alan Friedman cita la Costamagna: lei interviene

Al centro del dibattito, l’atteggiamento avuto da Alan Friedman dietro le quinte di Ballando con le Stelle. A quel punto il concorrente ha citato la Costamagna asserendo che anche lei, ex protagonista del programma, avrebbe urlato dietro le quinte.

Stando alla versione di Alan, durante la sua ospitata a Tango la collega non avrebbe voluto rispondere alla sua domanda, limitandosi a dire: “Qui le domande non le fai tu”.

Una versione tuttavia distorta, come dimostrato dalla Costamagna su X, intervenuta poco dopo per fare chiarezza:

#Friedman mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta “faccio io le domande” si riferisce a tutt’altro (vedi video). A #Ballando non mi sono mai sognata di urlare nè davanti nè dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa? #bufale

#Friedman mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta “faccio io le domande” si riferisce a tutt’altro (vedi video). A #Ballando non mi sono mai sognata di urlare nè davanti nè dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa? #bufale pic.twitter.com/F0ONTeTbM1 — luisella costamagna (@luisellacost) October 26, 2024

L’attacco a Selvaggia Lucarelli

In occasione del possibile ritiro di Nina Zilli causa infortunio, Ivan Zazzaroni ha proposto alla concorrente di fermarsi per qualche puntata, proprio come fece Luisella Costamagna, “rimasta fuori due o tre puntate”.

Ad intervenire è stata però Selvaggia Lucarelli, secondo la quale la giornalista era rimasta ben sei puntate ferma. Anche in questo caso, però, si è trattato di un errore, come sottolineato dal profilo X, CinguetteRai, che ha commentato:

A distanza di anni la vittoria di Luisella Costamagna ancora fa rosicare. Luisella non rimase fuori per 6 puntate, ma si ritirò alla 6ª puntata per l’infortunio e rimase fuori dalla gara solo per 3 puntate.

Luisella è intervenuta nuovamente ringraziando per l’onestà:

È andata esattamente così. Per me #BallandoConLeStelle è un capitolo chiuso, ma rido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora, dopo 2 anni, insiste a raccontare balle #ossessione.

Grazie per l’onestà. È andata esattamente così. Per me #BallandoConLeStelle è un capitolo chiuso, ma rido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora, dopo 2 anni, insiste a raccontare balle #ossessione https://t.co/7QLAIdFlxk — luisella costamagna (@luisellacost) October 26, 2024

La giornalista ha poi postato una sua foto che la ritrae con la coppa di Ballando con le Stelle.