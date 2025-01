Nelle ultime ore, il mondo dello spettacolo italiano è stato travolto da un’indiscrezione inquietante e del tutto infondata che riguardava Al Bano. Secondo Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, il celebre cantante pugliese sarebbe stato in gravi condizioni di salute e avrebbe avuto bisogno di un trapianto di fegato. Nulla di più falso.

La notizia, attribuita a fonti anonime e vicine al cantante di Cellino San Marco, ha scatenato il panico tra i fan di Al Bano e generato un’ondata di preoccupazione sui social. Tuttavia, la realtà sembra essere ben diversa.

A fare chiarezza è stata in primis Loredana Lecciso, compagna storica dell’artista, che ha prontamente smentito le voci. Intervistata da Il Giornale, ha dichiarato: “Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute”, spegnendo ogni dubbio sulle condizioni del cantante.

Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha voluto tranquillizzare il pubblico con un video pubblicato sui suoi canali social: “Non c’è niente di vero. Al Bano sta bene, e sono felice di dirlo”.

Per porre fine alle continue voci, è intervenuto anche il legale di Al Bano, rilasciando una nota ufficiale. L’avvocato Cristiano Magaletti, all’Ansa ha smentito le ultime notizie sulle condizioni del suo assistito:

La diffusione della notizia “costituisce una gravissima violazione della reputazione personale e professionale del mio assistito e la natura della stessa risulta pacificamente diffamatoria, con l’aggravante della diffusione a mezzo stampa”.

Stando alle parole dello studio legale di Al Bano, il danno all’artista è “gravissimo”:

In primo luogo, la diffusione della notizia falsamente riportata ha chiaramente comportato l’annullamento di eventi già programmati in quanto i soggetti organizzatori (apprendendo la circostanza non vera dei problemi di salute) hanno eccepito che il signor Carrisi non sarà in grado di partecipare a tali manifestazioni. La divulgazione costituisce anche un gravissimo danno derivante da perdita di chance lavorative.