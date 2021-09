Al Bano Carrisi intervistato tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo, svela per quale motivo lui e la figlia Jasmine hanno detto di no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini in partenza dal prossimo 13 settembre su Canale 5.

Al Bano Carrisi e Jasmine dicono “no” al Grande Fratello Vip: ecco perché

Gf Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di mia figlia Jasmine di dare forfait ad Alfonso Signorini non è stata influenzata dalla nostra famiglia.

E se Jasmine Carrisi non tornerà (per il momento) in televisione, papà Al Bano scenderà in pista per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

