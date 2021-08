Nella rubrica di Roberto Alessi tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000, il direttore del giornale parla di Al Bano Carrisi a Ballando con le stelle e la figlia Jasmine al Grande Fratello Vip.

Chiusa una porta, si apre un portone. Al Bano è stato cancellato con la figlia Jasmine da The Voice Senior a favore di Orietta Berti. Ma sul sito Dagospia l’informatissimo Giuseppe Candela ha scritto che parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle e ha ragione: posso dire che la notizia è certissima e che presto sarà confermata da Milly Carlucci.

Quanto a Jasmine, la vogliono assolutamente al Grande fratello Vip, ma lei è ancora dubbiosa: nonostante sia così giovane se fa una cosa la vuole far bene e ha paura di non essere adatta a un reality come il Gf.