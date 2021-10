Al Bano Carrisi, dopo l’improvviso ritiro da Ballando con le stelle, tuona contro gli amici del web che lo hanno accusato di aver lasciato il programma di Milly Carlucci per dare spazio ad i concerti all’estero insieme a Romina Power.

Al Bano Carrisi si difende dalle accuse dopo il suo ritiro a Ballando con le Stelle

Al Bano ha svelato, in diretta, di voler lasciare Ballando con le stelle per far guarire la sua ballerina Oxana che ha avuto un incidente al piede e si è trovata costretta a danzare con un tutore.

Il re di Cellino San Marco, ospite di Citofonare Rai 2 si è difeso dalle accuse: