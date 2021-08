Al Bano Carrisi concorrente di Ballando con le Stelle: “c’è la conferma”

Al Bano Carrisi a Ballando con le Stelle 2021. Quella che sembrava essere una mera indiscrezione ora si trasforma sempre di più in una certezza, almeno secondo quanto rivelato dal sempre affidabile TvBlog.it che scrive: “Al Bano sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021”.

Al Bano Carrisi a Ballando con le Stelle 2021

Una bella rivincita per il cantante di Cellino San Marco che dopo essere stato tra i protagonisti de La Notte della Taranta, resta in Rai nonostante l’uscita di scena di The voice senior (insieme alla figlia Jasmine che a quanto pare approderà al Grande Fratello Vip).

La permanenza in Rai per Al Bano Carrisi procede sotto l’ala di Milly Carlucci. Dopo la sua partecipazione nel cast del Cantante Mascherato, dunque, arriva il talent ballerino. Un bel colpaccio per la padrona di casa che riesce così ad accaparrarsi uno dei personaggi più amati dal pubblico Rai.

La conferma di Al Bano alla corte di Milly Carlucci viene confermata anche dal settimanale DiPiù Tv che nell’ultimo numero mette la coppia in copertina.

Tra gli altri candidati concorrenti che scenderanno in pista dal 16 ottobre prossimo anche Morgan, Sabrina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta, Rossella Fiammingo.