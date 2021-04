Akash Kumar intervistato da Casa Chi è tornato sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all’Isola dei Famosi ed ha tirato in ballo Raz Degan, perdendo letteralmente il controllo.

Vorrei dire a Matteo Diamante che avere il mio curriculum di moda. Non ho fatto La Pupa e il Secchione ma ho una carriera da modello top. A me dei follower non interessa. Lui mi ha chiesto la diretta perché sapevo che faceva l’Isola.

Successivamente Azzurra Della Penna ha fatto un “paragone” con Raz Degan per via della volontà di fare l’Isola in “solitaria”.

Questo confronto ha letteralmente fatto sbottare Akash Kumar:

Sette giorni sull’Isola ed ho lasciato il segno. I modelli non sono solamente questo ed io avrei voluto fare l’Isola da solo come Beatrice Marchetti. No, non ero da solo ma c’erano Fariba e Ubaldo.

Quando sono arrivato ed ho trovato loro… ero deluso di essere andato via e poi ho avuto degli attacchi di panico pesanti all’Isola e volevo stare da solo, sarei rimasto. A me piace gareggiare e vincere perché a me non piace perdere.

Volevo fare Raz Degan? Non ne ho bisogno. A sei anni ero in campagna Benetton e non copio nessuno… mai. Io ho la mia personalità e penso di essere dieci volte più bello e sono un metro e novantuno.

Raz Degan lo conosco e fa molto il buddista e induista. Nella mia religione non c’è scritto che il cibo non va condiviso con gli altri compagni. Lui prendeva il cibo e, e… allora non dire che sono Raz Degan sono la persona più buona del mondo.

Lui ha preso il cibo e l’ha buttato con i suoi compagni che stavano morendo di fame e lì non sei umano.