Akash Kumar solamente due giorni fa era arrabbiatissimo con Tommaso Zorzi. Storie Instagram e promesse di “cinema”, poi il nulla. “Io e lui abbiamo chiarito in privato”, fa sapere sul suo profilo.

Poi Akash Kumar, dopo avere aggiornato i follower sul suo chiarimento (a luci spente) con Tommaso Zorzi, confida di non aver detto basta all’Isola dei Famosi, con un messaggio social di stamattina:

Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente… grazie a tutti.

Akash, nessuno è indispensabile, ce ne faremo una ragione. Basta con questi “teatrini”, te lo scrivo anche con tutta la simpatia di questo mondo.

Questa incoerenza ed indecisione non crea hype e nemmeno attesa, fidati. Anzi, alla lunga stanca o meglio, lo ha già fatto.

Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze, non me ne frega un c***o! Venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di insegnargli due cose. Non è che vincendo un Grande Fratello Vip puoi crederti un professore di Oxford, okay? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford!