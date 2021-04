Akash Kumar contro Andrea Zelletta: “Non conosco i comodini, c’ho litigato una volta” – VIDEO

Akash Kumar anche contro Andrea Zelletta. Il modello dagli occhi azzurri (o “nero ebano” secondo alcuni), continua a far parlare di sé per via dei suoi attacchi ad ex colleghi e non solo. Dopo aver detto la sua su Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e molti altri personaggi, Akash questa volta ha preso di mira un ex gieffino molto amato, Andrea Zelletta.

Akash Kumar attacca Andrea Zelletta

Questa volta il colore degli occhi non c’entra: l’attenzione di Akash Kumar si è spostata su un suo collega, Andrea Zelletta, con il quale ha ammesso di averci litigato salvo poi dire di non conoscere i “comodini”.

A quanto pare Akash non amerebbe particolarmente Zelletta al punto da averlo screditato come modello, stando alle sue parole che emergono da una diretta Instagram tenuta nei giorni scorsi ma prontamente riportata sui social. Alla domanda se conoscesse Andrea Zelletta ha replicato candidamente:

No, nel senso… sì… non conosco i comodini. Zelletta ci ho litigato una volta…

Quindi ha spiegato:

Di solito quando fai televisione, nella moda non ci entri più. Io ho fatto Ballando con le Stelle e mi hanno chiamato da Armani e ho fatto sia la sfilata che la campagna. Quindi vuol dire da come sei di testa… sì.

Akash ha quindi insistito proprio su questo aspetto ed ha rilanciato:

Dicono ‘Zelletta è un vero modello non tu’, e infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… no, no… Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton.

Conosci Andrea Zelletta?

“Non conosco i comodini”

Eliminazione più ingiusta degli ultimi 10 anni Akash pic.twitter.com/TDrF1dWtn2 — nomefisso (@cambiospessoo) March 28, 2021