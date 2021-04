Beatrice Marchetti “sorella” di Akash Kumar. E’ bastata una battuta di Ilary Blasi a far intervenire nuovamente il modello dagli occhi azzurri attraverso le sue Instagram Stories. L’ex naufrago, sentendosi tirato in ballo dalla conduttrice nel corso della puntata di ieri, ha voluto replicare facendo al tempo stesso un annuncio (video in apertura).

Akash Kumar replica alla battuta di Ilary su Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è una delle due nuove naufraghe appena approdate in Honduras. Con la sportiva Isolde Kostner, infatti, la Marchetti contribuirà a rendere più frizzante (?) la permanenza sull’Isola nonostante la definizione di “moscia” datale subito da Elettra Lamborghini.

Durante la presentazione della giovane modella da parte dell’inviato Massimiliano Rosolino, Ilary Blasi è prontamente intervenuta commentando: “‘A sorella de Akash”. Una battuta che ha fatto sorridere anche il popolo social ed alla quale il modello ha voluto prontamente replicare:

Non è mia sorella, però ci ho lavorato spesso con la Bea. Vai Bea! Si parla spesso di me all’Isola… ci vediamo presto in studio raga.

Il vero annuncio, dunque, è che presto potremo rivedere Akash Kumar in studio, e chissà, magari proprio in un confronto con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini tirati in ballo subito dopo la sua uscita dal reality.