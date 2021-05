Akash Kumar ha litigato (di nuovo) con Tommaso Zorzi? Il modello ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi, dopo una diretta social contro il rampollo milanese, ha deciso anche di non seguirlo più su Instagram: per quale motivo?

Akash Kumar (di nuovo) arrabbiato con Tommaso Zorzi

Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze… non me ne frega un cazz* e venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di fare due cose… Non è che per vincere un Grande Fratello Vip può crederti il professore di Oxford, ok? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford.

Queste le parole di Akash e, come spesso accade, non si è ben compreso il motivo del contendere.

In soldoni: perché il modello si è offeso con Tommaso Zorzi fino ad utilizzare questi toni? E comunque, se all’ex de L’Isola dei Famosi non frega nulla di “tendenze” e “follower”, forse dovrebbe evitare anche le finte paparazzate.

Io così mentre ascoltavo il VIDEO:

NO AKASH NON FAR AFFONDARE ANCHE QUESTA pic.twitter.com/tb7UDOJQod — m a r t a 🐚 (@oppureatram) May 12, 2021

ma vi sembra normale? pure nella diretta di akash? pic.twitter.com/lwIM5G2CTv — arual (@_sedici_) May 11, 2021