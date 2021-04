Lunedì sera la nuova puntata de L’Isola dei Famosi si preannuncia più croccante del previsto. A quanto pare Akash Kumar sarà finalmente ospite in studio dopo la quarantena e potrà confrontarsi con Tommaso Zorzi (che lo ha citato pure ieri durante l’esordio del suo “Punto Z”).

Akash Kumar lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi

Akash Kumar in queste ore non si è perso d’animo tanto da lanciare una bordata dietro l’altro al suo ex amico. Il modello prima ha commentato un post dell’Isola dei Famosi (che “sponsorizzava” il suo debutto su Mediaset Play) e poi ha anche condiviso una storia su Instagram.

Anche se la sua frecciatina non è chiaramente indirizzata a qualcuno in particolare, si pensa possa proprio essere riferita a Tommaso Zorzi perché condivisa pochi istanti dopo dal suo commento: “Ci vediamo lunedì Pazzeska Milano”.

Cosa accadrà lunedì sera? Ilary Blasi ha apostrofato i naufraghi come delle “pippe al sugo”, riusciranno Akash e Tommy del Punto Z ad animare la trasmissione e risollevare gli ascolti traballanti dell’ultimo appuntamento? Vedremo…

A me, sinceramente, sembrano entrambi “can che abbaia non morde”, quindi aspetto questo confronto così:

Ma quindi lunedì strascino in studio tra Akash e Tommaso? 🍿 — Tati (@destructibless) April 8, 2021