Aka7even è uno dei protagonisti di questo serale di Amici 20, membro della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini insieme a Giulia e Samuele. Il giovane cantante è spesso stato al centro del gossip nel corso della sua permanenza nel talent per via dei continui e turbolenti tira e molla con la ballerina Martina. Ma Amici non è il primo talent ha partecipato…

Aka7even, da X Factor ad Amici 20

Già qualche anno fa il giovanissimo Luca Marzano, in arte Aka7even ha tentato di sfondare nel mondo della musica e di farsi notare attraverso il mezzo televisivo. Correva l’anno 2017 quando partecipò al talent X Factor.

Era l’edizione che vedeva dietro al banco dei giudici Levante, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez e Luca all’epoca aveva appena 16 anni.

Durante la sua partecipazione Aka raccontò anche un aspetto della sua vita tra cui l’epilessia di cui soffriva e che lo fece finire in coma farmacologico per una settimana. La musica anche in quel caso giocò un ruolo fondamentale nella sua ripresa e questo lo fece avvicinare sempre di più a questo mondo.

Nel corso della sua partecipazione a X Factor 11, Aka conquistò sin dalle audizioni tutti i giudici arrivando alla fase del Bootcamp nella categoria Under uomini capitanata da Fedez che però decise di rimandare l’appuntamento con quella esperienza a quando avrebbe compiuto 18 anni.

La strada di Aka però è stata differente e nella sua vita è arrivata ben presto l’esperienza importantissima di Amici che lo ha portato fino al serale.