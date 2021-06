E’ tempo di esami di Maturità 2021 ed alcuni giovanissimi volti noti hanno appena annunciato di essersi diplomati. Tra loro ci sono anche due ex concorrenti di Amici 20, il talent di Maria De Filippi che ha contribuito alla loro popolarità. Si tratta del cantante Aka7even e del ballerino Tommaso Stanzani.

Aka7even e Tommaso Stanzani hanno conseguito il diploma di Maturità

Nelle ultime ore Aka7even ha annunciato di aver finalmente conseguito il diploma. Su Twitter il giovane cantante di “Loca” ha svelato:

Ah comunque mi sono diplomato.

Ah comunque mi sono diplomato. — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 20, 2021

In tanti si sono congratulati con lui sottolineando l’impegno nonostante i mesi trascorsi ad Amici: “Sei stato per più di 6 mesi chiuso in una casetta a cantare, poi sei uscito e sei diventato chef, meme vivente, re di twitter, e hai trovato anche il tempo per diplomarti? Svelaci il segreto”, ha scritto un suo fan.

In vena di confidenze, Luca ha anche spiegato: “Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”.

Studiavo nel van, tra un’Instore e l’altro 🎓 — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 20, 2021

Ma ad aver conseguito l’importante traguardo nelle passate ore è stato anche il ballerino Tommaso Stanzani che su Instagram ha postato alcuni scatti dell’emozionante momento:

Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “Amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Ieri ha inoltre svelato anche il voto conseguito, manifestando grande felicità per il risultato raggiunto.