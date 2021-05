Aka7even poco alla volta sta tornando alla realtà e dopo aver fatto ritorno sui social nelle passate ore ha deciso di realizzare subito una diretta Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi follower. Dall’esperienza ad Amici 20 passando per il rapporto con Tancredi ed a quello con Martina Miliddi, Luca Marzano ha soddisfatto molte curiosità dei suoi fan.

Tante le domande che hanno travolto Aka7even durante la sua diretta Instagram di oggi, tra cui tante legate ovviamente alla sua esperienza ad Amici 20 appena conclusa:

Aka ha poi svelato con chi in casetta ha legato di più tra i concorrenti del talent:

Il cantante ha proseguito rispondendo alle domande più interessanti:

Se mi è dispiaciuto perdere Amici? No, in realtà me lo aspettavo, Sangiovanni lo stimo molto come artista e merita sia la categoria che la vittoria, però sinceramente io ho vinto la gente da casa e voi che mi supportare in maniera assurda. Sono felice che abbia vinto Giulia, meritatissimo!