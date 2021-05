Nei mesi precedenti alla finale di Amici 20, tra Aka7even e Rudy Zerbi non sono mancati gli scontri. Il prof del talent di Maria De Filippi in diverse circostanze non ha nascosto il suo punto di vista sul giovane cantante che di contro ha sempre manifestato grande maturità senza mai attaccare l’insegnante. Qualcosa però dopo Amici 20 è accaduto…

A sorpresa, Zerbi e Aka7even hanno fatto pace in modo inedito. Proprio durante una diretta del giovane cantante è intervenuto anche il prof di Amici 20. Aka non ci ha pensato due volte prima di invitarlo a prendere parte alla sua diretta e dopo qualche istante di attesa Rudy gli ha inoltrato la richiesta.

Zerbi ha così preso parte, seppur brevemente, alla diretta del ragazzo che è apparso particolarmente felice della sua presenza. Inaspettate le parole dell’insegnante con le quali è stato decretato il ritorno della pace tra i due:

Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale, perché hanno dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo. Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare a crescere io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio.