Aka7even nega il selfie ad una fan? Il cantante di Amici 20 interviene

Aka7even è finito, suo malgrado, nella bufera per una probabile falsa segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano che ha pubblicato una soffiata di un’utente che ha costretto l’ex volto di Amici 20 ad intervenire.

Secondo la segnalazione partita da Instagram, Aka7even avrebbe negato un selfie ad una fan mentre si trovava seduto al bar insieme ad una misteriosa ragazza.

Luca Marzano è prontamente intervenuto sui social per smentire l’accaduto:

Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene.