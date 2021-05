Aka7even dopo Martina smette di seguire anche un altro ex di Amici 20

Dopo avere defollowato l’ex fidanzata Martina Miliddi, Aka7even ha preso un’altra decisione importante ed togliendo il segui anche a Raffaele Renda che, secondo le indiscrezioni, si starebbe proprio frequentando con la ballerina.

Aka7even una volta uscito da Amici 20 si è buttato a capofitto sugli impegni con la promozione del suo primo disco dopo l’uscita dal talent.

Nonostante Luca abbia messo il lavoro in prima posizione ha dovuto “fare i conti” con Martina Miliddi e così, una volta tornati alla vita di tutti giorni entrambi hanno smesso di seguirsi sui social.

In queste ore Aka7even ha preso anche un’altra decisione importante ed ha unfollowato pure Raffaele Renda, ipotetica frequentazione della sua ex fidanzata: avrà fatto bene?

E’ evidente che tra di loro non sia rimasto nemmeno un rapporto d’amicizia e il gesto di Aka dimostrerebbe l’attuale freddezza.

Il mio rapporto con Aka7even? Lo scorso anno con Jacopo Ottonello sono stata dolcissima. Luca non è così. Lui se gli fai una coccola non fa così… dovevo spronarlo. O si abbatteva o s’impuntava in maniera ruvida. Con me poi ti scontri in questo modo… te lo spiego ma dopo perdo la pazienza perché io mi innervosisco spesso. Quando lui mi ha dato della pazza io mi sono arrabbiata perché era una canzone che aveva scelto lui.

Io gli voglio un bene pazzo. Dopo tutte le litigate noi non ci siamo mai potuti abbracciare per sette mesi e in finale c’è stato un abbraccio bellissimo pieno di sentimento, bene e perdono. E’ stato bellissimo, me lo ricorderò per sempre. Questo è Luca, quello che ti dice di “no” ma poi ha un grande talento. E’ una persona molto carina.