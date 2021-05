Aka7even si è dimostrato un grande fan dei Maneskin in tempi non sospetti. La band romana ha vinto proprio ieri l’Eurovision Song Contest 2021 e il cantante di Amici 20 ha pubblicato un video inedito.

Proprio Aka7even ha pubblicato un video mentre suona la batteria sulle note di Chosen celebre brano dei Maneskin che data 2017 ed ha dato anche il nome al loro primo album.

Il cantante di Amici ha anche aggiunto un commento alla sua condivisione social:

Il futuro me lo immagino in crescita. Semmai dovessero esserci delle cadute sono pronto a rialzarmi. Collaborare? Sarebbe figo collaborare con Tancredi. Ho una stima enorme per lui. Un mio mito, ma è un sogno lontano, è Justin Bieber, The Weeknd e Bruno Mars. Speriamo.

È un lavoro che in realtà inizia prima di Amici. Ci sono alcuni pezzi che rappresentano Aka prima di Amici, durante e post Amici. Si tratta di un lavoro che ripercorre tutto il lavoro totale che ho fatto e racchiude un po’ il mio essere artista eclettico, versatile, che si affaccia e avvicina alle sonorità del pop americano. Uno dei miei obiettivi, infatti, è di portare quel sound lì in Italia.