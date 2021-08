Dopo la fine di Amici 20 Martina Miliddi è caduta tra le braccia di Raffaele Renda. Aka7even, proprio in queste ore, ha deciso di “rispondere” ad un post della ballerina lanciandole una bella frecciatina che non è passata inosservata.

Come ben sapete Aka7even e Martina Miliddi hanno avuto una breve storia nel corso di Amici 20. La ballerina aveva palesato fin da subito anche il suo interesse per Raffaele ma aveva deciso di “soffocarlo”.

Proprio in queste ore, ha scritto su Instagram proprio un pensiero a tal proposito:

Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica.

A oggi che ti ho qui con me, ti dico che non ti voglio stare più lontana. Sei questa mia risata continua, sei parte di ciò che ho bisogno di costruire. Ti ho trovato. Ti ho con me.

E non l’avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa. Ti supporterò in ogni tua scelta, sarò sempre lì per te perchè tu sei tanto… molto di più di quello che hanno visto gli altri. Lo vedranno, lo capiranno. Ricordati solo di sentire dentro cosa vuoi sempre.