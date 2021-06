Aka7even rivela di avere scritto due canzoni per Martina Miliddi (ma poi cancella tutto)

Aka7even nel corso della sua permanenza dentro la scuola di Amici 20, oltre a fare conoscere il suo talento ha avuto modo di incontrare Martina Miliddi, con la quale ha avuto una turbolenta storia d’amore.

Aka7even rivela di avere dedicato due canzoni a Martina

Attraverso un tweet il buon Luca ha confermato di aver scritto per Martina non una bensì due canzoni.

“Mi Manchi” è quella di cui nessuno aveva alcun dubbio ma, proprio in queste ore, Aka ha confermato pure il secondo brano: “Anche ‘Mille parole’ è stata scritta per lei”, ha confidato per poi cancellare tutto.

“Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”, ha scritto Aka7even facendo una confessione sorprendente che ha letteralmente incendiato il popolo dei social.

Dopo pochi istanti, forse vista la troppa attenzione, il cantautore campano ha cancellato ogni traccia (o quasi) del suo tweet.

Raga basta era logico che mille parole fosse stata scritta per Martina e sinceramente non ci trovo nulla di male, luca ha vissuto in quel contesto una relazione e ha scritto tramite una canzone tutto quello che sentiva.Luca è andato avanti e ora pensa alla musica.✨#aka7even pic.twitter.com/obAS8bxed7 — Irina (@Irina05857869) June 10, 2021