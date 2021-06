Molti di voi non lo sapranno ma Aka7even, prima di diventare famoso con il suo nome d’arte aveva già partecipato ad X Factor con il suo vero nome (Luca Marzano) quando aveva appena 16 anni.

In quella occasione è stato Fedez ad eliminarlo e, a distanza di tempo, il cantante di “Loca” gli ha fatto una richiesta pubblica.

Aka7even ha chiesto a Fedez di collaborare e la risposta non si è fatta attendere facendo impazzire letteralmente i social.

Già dopo X Factor, il buon Federico aveva pregato Luca di ripresentarsi e non lasciare assolutamente la musica.

L’eliminazione si era conclusa con un bellissimo abbraccio richiesto da Baby Aka7even tra le lacrime.

Dopo anni Aka è tornato da dove tutto ha avuto inizio: a voi piacerebbe una collaborazione con Fedez?

Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi”. “Aka” sta per “Also Known As”, ovvero “Anche conosciuto come” mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti.