In questi giorni Raffaele Renda è volato a Cagliari da Martina Miliddi. Gli ex talenti di Amici 20 hanno ufficializzato la loro storia con una fotografia decisamente esaustiva. In queste ore, sulla relazione, si è espresso anche Aka7even “sollecitato” da Anna Pettinelli.

Aka7even commenta la storia tra Martina e Raffaele

Ovviamente il buon Luca Marzano non ha commentato dal nulla ma è stato sollecitato da Anna Pettinelli durante una diretta insieme su Instagram:

Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop.

Nel frattempo, dopo la pubblicazione della foto e il messaggio ai fan, Martina ha condiviso alcuni agghiaccianti insulti degli hater dopo avere ufficializzato la sua storia d’amore con Raffaele Renda.

E se Martina ha condiviso lo screen, Raffaele dall’aereo verso casa ha aggiunto:

Modus operandi: indifferenza/eleganza.

Luca dice di essersi sentito con Sangiovanni ieri e quotidianamente con Deddy, Alessandro ecc

Quindi per favore basta polemiche, basta odio, loro si rispettano tutti, facciamolo anche tra noi fandom.#Amici20 #amemici20 #Aka7even #sangiovanni pic.twitter.com/PJPs7slfkW — 🍹🐧 (@isoledipinte) June 1, 2021

Il messaggio di Martina