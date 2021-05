Martina Miliddi, recentemente interrogata sulla sua storia con Aka7even prima di lasciare Amici 20, è letteralmente sbottata: c’entrano qualcosa le ultime dichiarazioni di Raffaele Renda?

Io e Luca ci siamo lasciati prima che io andassi via dal programma. La relazione non è finita perché sono andata via dal programma, era già finita. E vi voglio anche dire che fuori sono libera di fare ciò che voglio. Ho 20 anni, non devo andare a chiedere il permesso a Luca per decidere con chi stare o con chi non stare. Tutti teniamo ad Aka7even e siamo contenti per lui però non siamo sposati.