Aka7even è stato uno dei finalisti di Amici 20 e per certi versi il vincitore morale dell’ultima edizione. In parte ne è consapevole lui stesso, mentre si gode il grande successo musicale. Basti pensare che il suo singolo “Loca” ha scalato le classifiche fino a conquistare il disco di platino.

In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Luca Marzano, in arte Aka7even, si è raccontato commentando il successo finora registrato. Un successo inaspettato ma a lungo desiderato. Ma si è davvero sentito il vincitore morale di Amici 20?

In realtà no. Uscito dalla casa ho capito di esserlo stato. A me non interessava la vittoria, soprattutto nel periodo finale, volevo solo scatenare il pubblico e fare della buona musica portando me stesso al 100% sul palco.