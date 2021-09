Ainett Stephens ha perso la pazienza. Dopo i numerosi approcci di Amedeo Goria, uno dei personaggi più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip, la gatta nera si è stancata definitivamente.

Ainett ha deciso di parlare con Goria chiarendo le cose in maniera lucida e definitiva, nella speranza che il giornalista finalmente capisca la situazione una volta per tutte:

Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così… e va bene… io ci sto al gioco, non è che… L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata.