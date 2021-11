Ainett Stephens, intervistata ieri da Casa Chi, ha fatto il punto della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, parlando delle sue amicizie in Casa e svelando il suo punto di vista nei confronti di Soleil Sorge e “attaccando” Sonia Bruganelli per un suo particolare atteggiamento.

Ainett attacca Sonia Bruganelli e parla di Soleil

Di chi è la colpa se sono uscita? Non posso dare la colpa onestamente a nessuno. In Casa ero particolarmente amata. La sera che sono uscita sono stata votata soltanto dagli uomini, nemmeno una donna. Forse mi ha penalizzato avere più empatia nei confronti delle donne che degli uomini, li ho trascurati… ma fa parte del gioco e va bene così.

Ainett ha parlato anche del suo rapporto con Soleil Sorge:

Con Soleil non avevo un buon rapporto. Era abbastanza neutro, all’inizio. Poi mi ha dato della scimmia, lo ha detto in un contesto diverso e mi ha detto scusa e va bene… Non ho voluto strumentalizzare, mi ha chiesto scusa il giorno dopo quando è stata convinta dagli altri. Quando una persona ti offende o aggredisce non puoi essere giudicata perché non vuoi accettare le sue scuse. Dammi un attimo il tempo per sbollire, anche perché non sono una che cova rancore.

La gatta nera del GF Vip ha svelato, invece, cosa l’ha fatta veramente arrabbiare:

Quello che mi ha fatto partire l’embolo è quando dallo studio mi tira fuori Sonia Bruganelli il fatto di Amedeo, quello non lo ho accettato. Con Soleil per dieci giorni abbiamo avuto una fase di guerra fredda. Quando è uscita Raffaella Fico poi, lei ha abbassato un po’ le penne, mi ha abbracciato per il fatto di mia sorella. E io anche nei suoi confronti perché quando condividi la Casa, la cucina, il bagno, ti devi adattare. Ha una grande padronanza di linguaggio ed è intelligente, tuttavia ci sono parti del suo carattere che non condivido.

Ainett non l’ha buttata in “caciara” e non si è fatta coinvolgere dalle domande provocatorie… brava!