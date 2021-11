Ainett Stephens, ospite di Casa Chi, ha raccontato a caldo le sue emozioni dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip parlando pure di Alex Belli e Aldo Montano dicendo la sua in merito al loro litigio (ma non solo…).

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esordito svelando sul suo punto di vista in merito all’atteggiamento di Alex Belli dopo il bacio a Sophie e Soleil:

Ainett Stephens ha parlato pure del litigio tra Aldo Montano e Alex Belli:

Aldo è stato provocato da Alex all’inizio. Poi stavano quasi arrivando alle mani ed è un atto che non va sostenuto e non deve essere permesso per nessun motivo al mondo, soprattutto in un contesto del genere.

Tuttavia Alex te le tira fuori. Aldo è un ragazzo splendido, un’anima pura che ha conquistato tutti e sta conquistando anche l’Italia intera. Posso dire cose positive su di lui.