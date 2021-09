Ad Ainett Stephens piace qualcuno. Nella Casa del Grande Fratello Vip le prime dinamiche incominciano a fare capolino e così, la gatta nera, ha svelato di avere un certo interesse per alcune persone.

Ainett Stephens ha un interesse nella Casa del GF Vip (e cita le Rosmello)

E se gli amici di Twitter hanno fatto il nome di Samy Youssef e Andrea Casalino, pare che la Stephens sia interessata a 2/3 persone differenti anche se al momento è troppo presto per poterlo dire con certezza: voi avete in mente qualche nome?

Ha detto che ci sono 2/3 persone che le potrebbero interessare ma che è ancora troppo presto per dirlo — TOMMY&STEFY😍 (@ZorzandoGFVIP) September 23, 2021

Ad Ainett secondo me piace Samy ma io lo shippo con Raffaella. Aiutatemi perché questa ship non ha senso #gfvip — Universitaria disagiata (@AnnaDiceCose) September 23, 2021

ad ainett piace qualcuno della casa pic.twitter.com/FbpjxtzuUA — 🙁 (@abbusoo) September 23, 2021

Ainett ha anche scherzato con Manila Nazzaro tirando in ballo Rosalinda Cannavò e Dayane Mello per via del loro rapporto molto complice nel corso della passata edizione.

L’ex Miss Italia ha ironizzato:

Glielo hai detto al GF che l’unica persona che ami qui dentro sono io?

Ainett ha risposto tirando in ballo le Rosmello:

No, non potevo… altrimenti veniva fuori una storia come quella dell’anno scorso.