Ainett Stephens ha recentemente criticato Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip che adesso si trova in Brasile nella Fazenda, il nuovo reality show al quale sta partecipando con tutti i brutti imprevisti del caso.

“Dayane litigava perché diceva la verità. Tipo diceva che Zelletta era un comodino. Diceva la verità che magari nessuno diceva”, ha affermato Clarissa Selassiè parlando bene dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Contro Dayane, invece, il commento di Ainett Stephens (che lo scorso anno faceva tifo per lei su Instagram):

Proprio di Dayane Mello in queste ore ha parlato anche Soleil Sorge, dedicandole parole di estremo affetto:

Dayane meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte. La foto che vedi di più da lontano è quella di Dayane… Bella cicci, è in una fattoria in Brasile a fare questa esperienza… chissà come sta adesso.