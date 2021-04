Aiello arrestato per traffico di droga ma è uno scherzo de Le Iene

Aiello arrestato per traffico internazionale di droga. Questa è la notizia della giornata che ha fatto il giro della rete facendo schizzare al primo posto su Twitter il nome del celebre cantante reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021. Fortunatamente le cose stanno in maniera diversa.

Aiello arrestato per traffico internazionale di droga (ma è uno scherzo)

Così come fa sapere FanPage, Aiello sarebbe “vittima” di uno scherzo de Le Iene. Ed infatti, proprio il celebre programma di Italia 1, sta diventando il re incontrastato delle burle in televisione, presentandone anche due/tre nel corso di un solo appuntamento.

Ecco cosa scrive FanPage a tal proposito:

Fanpage.it lo apprende da fonti vicine all’artista, che fanno risalire il tutto a uno dei classici scherzi del programma di Davide Parenti, evidentemente ben riuscito, visto che la voce si è sparsa ancora prima della messa in onda dello scherzo stesso.

Così l’artista calabrese in gara all’ultimo Festival di Sanremo, si è trasformato per pochi minuti in una fantomatico narcotrafficante internazionale fermato dai carabinieri di Milano perché beccato sul colpo.

Una vicenda decisamente inverosimile, che con facilità ha scalato i trend di Twitter in pochi minuti, allarmando la stampa di settore e soprattutto i fan del cantante, preoccupati all’idea che potesse trattarsi di una notizia vera. Al momento non sono arrivati ancora commenti diretti dall’artista, che probabilmente nelle prossime ore interverrà proprio per rassicurare ulteriormente i suoi seguaci.