Incredibile cambio di rotta per Aida Nizar. La spagnola tutto pepe che ha partecipato al Grande Fratello si scaglia contro colei che le ha regalato la possibilità di diventare famosa anche in Italia: Barbara d’Urso.

Aida Nizar attacca Barbara d’Urso e svela un retroscena

Secondo Aida Nizar, così come rivela il blog di Davide Maggio, Barbara d’Urso le avrebbe promesso un ruolo da invitata a Pomeriggio 5 in cambio della sua partecipazione al Grande Fratello:

Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola!!! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro.

Aida si sarebbe sentita “ingannata” da Carmelita:

Ovviamente non parlo con rancore perchè tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi, ma sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo. Dicono che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine. Vi garantisco che il karma esiste e che la verità è una sola: tutta l’Italia acclama il mio ritorno.

E chiarisce anche quel ruolo da invitata mai (effettivamente) avuto:

Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo. Per questo anche mi sono affermata nella tv spagnola, perché non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo… (…) E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto.

Poi la “minacciosa” conclusione di Aida Nizar nei confronti di Barbara d’Urso:

Barbara, tesoro, non fare questo (…). Non promettere delle cose, perché Dio guarda. Barbarita, Barbarita. Il cielo guarda, il cielo guarda… e tutto quello che tu fai ritorna a te. Se tu sei abbastanza brava a fare il furbo, ma con Aida non si gioca, con Aida non si gioca.

Dopo Angela da Mondello anche un altro personaggio “creato” dalla d’Urso si scaglia contro colei che l’ha “inventato”.