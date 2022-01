Ore particolarmente tese nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella mattinata sopra il cielo di Cinecittà è volato un messaggio aereo per Soleil Sorge ed Alex Belli che ha generato la forte reazione di Delia Duran.

Aereo per Soleil e Alex al GF Vip: Delia Duran scoppia a piangere

“Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)”, questo il messaggio aereo volato sopra le teste dei vipponi. Delia Duran, alla vista della dedica, è scoppiata in lacrime venendo consolata da Manila Nazzaro come riportano gli amici di Novella 2000:

Stiamo veramente sfiorando la follia umana. Delia ti prego, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita. Sii orgogliosa anche di questa lacrime perché ti rendono la donna bella che sei. Sono tutte stupidaggini del web queste.

Personalmente trovo questa cosa di cattivo gusto. Potete essere fan di questa “ship” particolare, per carità, ma infierire in questo modo mi sembra umanamente sgradevole.

Quello che non è concepibile, inoltre, è l’atteggiamento di Soleil che fa finta di non capire di avere dentro la Casa una donna visibilmente delusa dal proprio uomo: ci vorrebbe più empatia e rispetto (cose che la Sorge “pretende” costantemente, tra l’altro).

Ecco il VIDEO.

Non ho partecipato personalmente all’aereo #solex,ma queste persone in questa stanza sono inqualificabili. Non si può criticare ostinatamente ogni cosa. In primis Miriana Trevisan che ha sempre una parola non buona da spendere su qualunque cosa riguardi Soleil #gfvip pic.twitter.com/6xoSBaqFMK — 🌈 Meredith🌈 (@meredith_gal) January 18, 2022

Delia vuole lasciare Alex