Aereo per Mariavittoria e Alfonso al GF: la reazione di Tommaso.

La Casa del Grande Fratello è stata protagonista di un nuovo episodio che ha fatto discutere fan e concorrenti. Questa mattina un aereo con uno striscione dedicato a Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice ha sorvolato il cielo sopra la residenza del reality show, attirando l’attenzione e generando reazioni contrastanti.

Il messaggio recitava: “Mv con Alf brilli di +”, firmato dal fandom #Mavonso, che supporta la possibile relazione tra Mariavittoria e Alfonso. Nonostante tra i due ci sia stata in passato una certa complicità, mai sfociata in una frequentazione, il gesto ha riacceso l’interesse del pubblico sulla loro storia.

Il rapporto tra Mariavittoria Minghetti, dottoressa in medicina estetica, e Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island, risale a mesi fa. Nonostante l’attrazione reciproca, Mariavittoria decise di continuare la frequentazione con Tommaso Franchi, lasciando così in sospeso ogni possibilità con Alfonso.

Ora, però, alcuni fan credono ancora in un futuro insieme per i due e hanno voluto esprimere il loro sostegno con un gesto plateale, convinti che Alfonso sarebbe la persona in grado di rendere più felice Mariavittoria.

Le reazioni nella Casa del Grande Fratello

Il messaggio dell’aereo non ha lasciato indifferenti i protagonisti. Tommaso Franchi, attuale compagno di Mariavittoria, ha mostrato un evidente turbamento e ha commentato ironicamente: “1500 euro per l’aereo li hanno spesi però…”.

Alfonso D’Apice, ora impegnato con Chiara Cainelli, ha invece scelto di prendere la situazione con leggerezza, mentre Mariavittoria ha messo subito le cose in chiaro, ricordando ai fan che il loro flirt appartiene al passato.

“Siete rimasti indietro… Liaison è un po’ too much… Ragazzi era a novembre, ora siamo a gennaio”, ha dichiarato.

Un episodio che divide il pubblico

Anche gli altri concorrenti hanno commentato l’episodio. Lorenzo Spolverato ha cercato di rassicurare Tommaso, consigliandogli di concentrarsi sulla relazione attuale di Mariavittoria. Tuttavia, l’aereo ha sottolineato quanto il pubblico sia coinvolto nelle dinamiche della Casa, al punto da voler influenzare le scelte sentimentali dei concorrenti.

L’accaduto ha evidenziato ancora una volta quanto i reality show non siano solo intrattenimento, ma un fenomeno che coinvolge emotivamente milioni di spettatori, pronti a investire tempo e denaro per sostenere i propri beniamini.