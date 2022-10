Aereo per Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: la regia censura tutto ma spunta il video

Nella Casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo per Marco Bellavia che la regia (chissà per quale motivo) ha prontamente censurato (ma il video è ugualmente finito online e lo trovate in chiusura del nostro articolo).

“Marco, l’Italia è tutta con te!”, scrive l’aereo dedicato a Marco Bellavia. Peccato che i concorrenti del Grande Fratello Vip non siano riusciti a vederlo. Gli autori, infatti, li hanno costretti a rientrare in Casa proprio mentre il messaggio volava sopra le loro teste.

Per quale motivo? Fortunatamente un fan ha ripreso il messaggio ed ha postato il video online così come potete vedere a seguire.