Aereo per Heidi e Vittorio al Grande Fratello: ecco come l’ha presa Massimiliano Varrese – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il primo aereo dell’edizione. I destinatari, a sorpresa, sono stati Heidi Baci e Vittorio Menozzi. Ma qual è stata la reazione di Massimiliano Varrese? Come sappiamo, tra l’attore e Heidi è in corso una conoscenza caratterizzata da vari alti e bassi per via dei dubbi della giovane legati alla differenza d’età ma anche alle responsabilità.

Aereo per Heidi e Vittorio al Grande Fratello: la reazione di Massimiliano Varrese

Nel pomeriggio di oggi, nei cieli di Cinecittà sono volati due aerei, uno per Beatrice Luzzi e uno per Heidi e Vittorio. Il messaggio, per questi ultimi, è stato: “V & H. We love you. No lontani”, con tanto di hashtag #baciozzi, con il quale è stato ribadito tutto il supporto dall’esterno per la coppia.

Se i due diretti interessati hanno preso molto positivamente l’aereo, reagendo con una risata, mentre Massimiliano Varrese ha avuto tutt’altra reazione. A quanto pare, nonostante l’aereo di supporto, i sostenitori della ship dovranno abituarsi all’idea che tra loro due non ci sarà mai nulla. Vittorio, infatti, parlando di Heidi ha ammesso:

Questo messaggio non può cambiare quello che sento dentro. Heidi l’ho conosciuta, a pelle è molto sexy, mi piace, ha un bel carattere. Però ci sono alcune cose, soprattutto quando si arrabbia, è triste oppure si sente sotto pressione o contestata. Ha degli atteggiamenti che non mi sento di condividere per quello che dovrebbe essere una persona molto vicina a me.

Di contro, Garibaldi ha notato subito un certo fastidio in Massimiliano tanto da chiedere all’attore: “L’hai presa male?”. Varrese ha ammesso: “Non bene… vabbè sono i team”. Per poi ammettere successivamente: “L’avrei buttato giù l’aereo, è normale”. Un pizzico di diplomazia ma anche di rodimento…