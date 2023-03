Sopra la Casa del Grande Fratello Vip, inaspettatamente è volato un aereo contro gli attuali concorrenti a firma “Donnalisi”: di cosa si tratta? Scopriamolo a seguire.

Aereo “insolito” al Grande Fratello Vip: #Donnalisi l’attacco

“Siete state solo comparse nel GF Vip dei #Donnalisi”: è questo il messaggio riportato sullo striscione che strappa subito un sorriso a tutti i concorrenti attualmente in gioco.

A quanto pare, i fan di Edoardo e Antonella hanno voluto far recapitare questo striscione a tutti i concorrenti presenti in Casa per dire loro che i veri vincitori di questa edizione del Grande Fratello Vip sono stati proprio i #Donnalisi, a prescindere da quello che è stato l’esito del televoto.

Con lo sguardo rivolto verso l’alto, Micol Incorvaia – piuttosto divertita – ha esclamato “Ciao belli”, seguito da un ironico ringraziamento di Andrea.

Pure Tavassi ha commentato lo striscione e, rivolgendosi ai mittenti, ha affermato: “Ma è contro di noi? Le comparse sono ancora dentro”.

Più uniti che mai, gli Spartani hanno deciso di rispondere a questo aereo urlando insieme la gioiosa esclamazione di Oriana: “Vamos”.

Proprio la Marzoli ha aggiunto ironica: “Ma veramente pagate per questo?”.

Ecco il VIDEO.