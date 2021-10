Aereo al GF Vip per Gianmaria e Soleil Sorge: i fan sognano il colpo di scena “accendi il cuore e spegni il cervello” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono arrivati i primi aerei. Uno ha coinvolto Sophie Codegoni mentre un secondo ha visto protagonisti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge di nuovo insieme: il messaggio dei fan

“GM – testa off, cuore on – GianSole”, si legge nel messaggio trainato dall’aereo arrivato sopra la Casa del Grande Fratello Vip.

Il consiglio dei fan è quello di spegnere la testa e accendere il cuore per rivalutare nuovamente il suo rapporto d’amore con Soleil Sorge dopo la precedente (brusca) rottura.

aereo per soleil e gianmaria#gfvip pic.twitter.com/NSnnoZYqTd — soleil sorge out of context (@oocsoleil) October 10, 2021

Nel frattempo pare che Gianmaria stia cominciando ad avere dell’interesse nei confronti di Sophie Codegoni ma, proprio questo particolare avvicinamento è ancora tutto un mistero.

L’aereo per Sophie Codegoni

Sulla Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio pure per lei: “Go Sophie Go. Ti amiamo”, si legge.

“Io non ci credevo” svela la modella che, felice per questa bellissima sorpresa, saluta l’aereo e aggiunge: “Grazie, grazie, grazie… Sono super contenta. Nonostante io non sappia più abbinare una maglietta bianca con un jeans, voi siete ancora con me”.