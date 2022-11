Aereo per George Ciupilan ma lo staff prende le distanze: l’inedito gesto

Nella giornata di ieri, George Ciupilan ha ricevuto una bella sorpresa aerea. Anche per lui, infatti, è giunto il primo aereo con annesso messaggio che ha sorvolato la spiatissima Casa del GF Vip. Lo staff del ragazzo, però, ha avuto una reazione inedita.

Aereo per George Ciupilan; come ha reagito lo staff

A rallegrare la giornata di Ciupilan è stato uno striscione aereo recitante: “Ciupi per essere grandi non conta l’età! Ergi + House”. “Vi amo!”, ha esclamato felicissimo il giovane Vippone, ringraziando coloro che hanno avuto questo dolce pensiero per lui, “Che bello!”.

Anche Nikita è apparsa molto felice per il suo coinquilino: “Hanno fatto un bellissimo gesto”, ha commentato.

Nelle passate ore però, lo staff è intervenuto attraverso la pagina Instagram ufficiale di George scrivendo un messaggio inedito per chi finora ha seguito le vicende del GF Vip:

Attenzione: non donate! George Ciupilan e il suo staff prendono le distanze da chiunque promuova una raccolta fondi per l’invio di aerei sopra la casa del GF Vip. Lo stesso George non vorrebbe questo. Qualora voleste fare delle donazioni fatelo per cause giuste. Grazie lo staff.

Da una parte Antonella che scalpita per gli aerei, Dall’altra Ciupilan a 20 anni: #gfvip pic.twitter.com/7uHfLwEL4e — vipponi (@Fpsole1) November 2, 2022

Poco dopo lo stesso staff ha aggiunto:

Abbiamo scritto alla Fanpage che ha chiesto i soldi per mandare l’aereo a George. Ogni singolo centesimo, ci hanno assicurato, verrà rimborsato. Confidiamo avvenga al più presto come è stato garantito.

Una scelta, come detto, inedita, dal momento che quasi tutti i Vipponi hanno sempre invidiato l’arrivo di aerei auspicandone qualcuno anche per loro.